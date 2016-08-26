Лучший допинг — полендвица и блины со сметаной. Как в родной деревне готовятся встречать Ивана Тихона

В четверг, 25 августа, серебряный призер Олимпийских игр в Рио Иван Тихон вернулся в Беларусь. В аэропорту молотобойца встречали хлебом-солью. В пятницу вечером Ивана Тихона ждут в Гродно, а незадолго до этого, пока Иван готовился нести белорусский флаг на церемонии закрытия Игр, корреспонденты «Вечёрки» побывали на его малой родине под Слонимом, где во время соревнований за него молились и переживали родственники и соседи.

В воскресенье, пока легкоатлет готовился к церемонии закрытия и примерял функции знаменосца Беларуси, мы побывали в Гловсевичах, где мама Ивана, его соседи и учителя рассказали о Тихоне, которого мы не знаем.

Плакали, крестились и верили

Дом, где живет мама Ивана, стоит в середине деревни. Добротная хата, пестрые цветы на клумбах и аккуратный забор видны издалека. Нину Ивановну мы застали дома, теплым августовским вечером женщина отдыхала на лавке. Добродушная и скромная, она удивилась приезду журналистов. Они, по ее словам, бывали тут давно.

— Во некалі прыехалі людзі, а мой Грышка кароў пасвіў. Дык яны да яго на поле пабеглі пра Івана пытацца, — вспоминает Нина Ивановна, от которой приятно пахло свежим молоком.

Финал мама Ивана не смотрела. Говорит, что из-за переживаний у нее поднимается давление. Правда, в три часа ночи проснулась и не смогла уснуть до утра, хотя была уверена, что у сына в далеком Рио все складывается удачно.

Утром радостную новость принесла соседка, баба Лена.

— Прыбегла, пачала плакаць, абдымаць і цалаваць, — рассказывает Нина Ивановна.

Вечером в субботу Иван на минутку позвонил родным. Мама поздравила сына с медалью.

— Вон у тэлевізары Ваня сварыцца на кагосьці, — говорит главный ньюсмейкер деревни баба Лена.

Завидев журналистов, она переходит дорогу, присаживается рядом с Ниной Ивановной и рассказывает последние олимпийские новости.

— Мы молились за Ивана, переживали и плакали, но верили, что у него все получится, — подключается к разговору старшая сестра Тихона Татьяна (она приехала из Слонима помогать маме по хозяйству: Тихоны держат четыре коровы и кур). — Конечно, Ивану было трудно после большого перерыва сразу взять золото, поэтому серебро — отличное достижение. Справедливость восторжествовала.

— Муж мой будильник ставит на ночь, а все финалы на бумажку записывает, — говорит еще одна соседка Тихонов, Надежда. — И молились, и крестились, и кулачки держали, чтобы Бог ему силу дал. За серебро не обидно, мы видели, что Иван доволен. Он поставил себе цель и добился своего.

Поляк поплатился за плохое поведение

Сестра Татьяна уверена, что после удачного выступления на Олимпиаде Иван не оставит спорт, главное, чтобы со здоровьем было все в порядке. Несколько раз они уговаривали Ивана бросить метание молота, но он твердо решил идти до конца.

По словам родственников, в жизни Тихон такой же, как в секторе: спокойный, уравновешенный и сконцентрированный. Он никогда не повышает голоса и всегда стремится сделать задуманное. В родной деревне чемпион мира и олимпийский призер превращается в простого деревенского хлопца: убирает сено, следит за коровами — словом, выполняет обычную крестьянскую работу.

Молотобоец никогда не рассказывает родственникам о своих проблемах и неприятностях. Даже об операции на колене они узнали спустя много времени.

Слышали сельчане о конфликте Ивана с польскими спортсменами, которые в этом году не пожали белорусу руку после чемпионата Европы в Амстердаме. Женщины считают, что Файдек справедливо не попал в финал Олимпиады: поплатился за свое поведение.

Обвинения Ивана в употреблении допинга считают надуманными.

— Ну які допінг? Вось прыезде, возьме кусок паляндвіцы і вады свянцонай. Ці ж гэта допінг? — смеются женщины.

Дома Иван больше всего любит картофельные блины со сметаной, испеченные в русской печи, и молоко. Мама вспоминает, что в детстве сын мог прямо в поле подоить корову и выпить сыродой.

Отец хотел, чтобы сын стал священником

К сожалению, порадоваться успехам Ивана отец, Григорий Никодимович, не успел. Его не стало, когда молотобоец боролся в судах за справедливость и возвращение пекинской медали, завоеванной в 2008 году. Родные вспоминают, что отец хотел, чтобы Иван стал священником, а не спортсменом.

— Он у нас и так похож на батюшку. Видите, даже бороду себе отрастил, — улыбается сестра Татьяна.

В Гловсевичи Иван приезжает редко, и всего на два-три дня. С утра он едет в Жировичи, посещает службу, исповедуется. На нынешнюю Пасху был в

отъезде и попросил маму испечь пироги, освятить их в церкви и оставить ему. Нина Ивановна заморозила булочку и спустя месяц передала сыну.

Нина Ивановна рассказала, что у сына есть мечта. Он хочет построить в родной деревне церковь.

Даже дома спортсмен не оставляет тренировок. В багажнике возит с собой молот и занимается на стадионе в Жировичах. Здесь, к слову, молотобоец организовал ежегодный детский турнир.

— Иван рассказывал, что за тренировку он метает по двадцать тонн железа. Представьте, не две, а двадцать! Мы видим только его попытки в секторе, но никто не знает, сколько он трудится, чтобы их выполнить, — говорят родственники.

Сменил бег на метание молота

В сельской школе Тихон ничем не отличался от своих одноклассников. По словам учительницы Марии Дейко, Иван был хорошистом. Перспективного парня заметил школьный учитель физкультуры Лагутик. Сначала Иван занимался бегом, но стал быстро набирать вес. Учительница вспоминает, что школьник сильно переживал, ведь успехов в беге не было.

— Однажды я вошла в класс и увидела Ивана сидящим на окне, — говорит Мария Алексеевна. — Он сказал, что хочет бросить спорт. Я попыталась его уговорить. Затем Ивану предложили попробовать себя в метании молота. Лагутик на мотоцикле возил его в Слоним.

Уже много лет спустя Иван Тихон часто приезжал в родную школу и выступал перед детьми. Но затем школу закрыли. Сейчас в Гловсевичах осталась одна-единственная ученица, которую на школьном автобусе возят в соседнюю деревню.

Мария Алексеевна признаётся, что благодаря своему ученику стала интересоваться спортом и сейчас следит за событиями по ТВ и в прессе. Был в ее жизни случай, когда она испытала настоящую гордость за земляка.

— На свадьбе у родственников мне задали вопрос: откуда вы и чем знаменита ваша деревня. Я ответила, что в моей деревне родился и учился Ваня Тихон. Свадьба сразу притихла, ведь в то время Иван был очень популярным. Тогда у меня спросили, чем еще известны Гловсевичи. Я ответила, что кроме Ивана Тихона в деревне есть свиноводческий комплекс, — смеется Мария Дейко.

Справка «ВГ»

Для Ивана Тихона Олимпиада в Рио стала пятой в карьере. В 2000 году он остановился на четвертой позиции, уступив другому белорусу, Игорю Астапковичу. В 2004 году в Афинах стал бронзовым призером, но после дисквалификации венгра Аннуша к Ивану перешло серебро. В Пекине стал третьим, но бронзовую награду пришлось долго отстаивать в международном арбитражном суде. Через два года тяжб бронзовая медаль вернулась к Ивану. В Лондоне Тихону вообще не позволили выйти в сектор для метаний. После перепроверки допинг-проб многолетней давности 36-летнего спортсмена дисквалифицировали на два года и лишили наград, завоеванных с 2004 по 2006 год, — серебра Афин-2004 и золотой медали чемпионата мира в Хельсинки (2005). У Ивана Тихона осталось лишь золото мирового первенства в Осаке в 2007 году и бронза из Пекина.

Эти неудачи не сломили спортсмена. Иван Тихон не сдался и спустя восемь лет в возрасте 40 лет триумфально вернулся в мировой спорт и вновь поднялся на пьедестал почета.

Иван Тихон входит в число величайших молотобойцев в истории спорта. Его результат 86 метров 73 сантиметра (2005 год) лишь на сантиметр уступает мировому рекорду Юрия Седых (1986 год).

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