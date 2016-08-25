Акция «ВГ»: поздравь любимый город и стань частью фильма

Гродно отметит 888-летие в субботу, 17 сентября. «Вечёрка» запускает акцию «Поздравь любимый город».

Признаться городу в любви и пожелать ему долгих лет и процветания можно до 9 сентября. Записывайте короткие видеоролики длительностью до одной минуты и присылайте их на наш адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Формат поздравления — свободный: можно читать стихи, петь, танцевать либо просто сказать теплые слова. Снимать можно на обычный телефон. Важно, чтобы видео было горизонтальным. Все ролики мы смонтируем в один большой фильм и разместим на сайте vgr.by.

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