Лучший момент решить «квартирный вопрос». Эксперты: сейчас самое время покупать или обменивать недвижимость

Уже почти год как цены на квартиры постепенно снижаются. Достигнем ли осенью дна, или падение продолжится — эксперты расходятся в прогнозах. Общее мнение: сейчас самое время покупать или обменивать недвижимость для тех, кто всё еще ждет «лучшего момента». Если нет, то придется ждать как минимум три года.

«Квадраты» подешевели на треть

Те, кто планировал в этом году продать квартиру, похоже, уже пропустили пик. С прошлой осени стоимость жилья снизилась примерно на 30–40 %. Именно осенью-зимой цены пошли на спад, анализирует ситуацию директор филиала ООО «Центр недвижимости “Пакодан”» в городе Гродно Вадим Квасовка. Так, цена на некоторые «двушки» за прошедший год упала с 70 до 40 тысяч «зеленых». Риелторы даже советовали продавать квартиру весной, жить полгода в съемном жилье и выиграть на покупке осенью.

— Мы покупали однокомнатную «брежневку» пару лет назад за 30 тысяч с небольшим, — рассказывает одна гродненская семья. — Весной этого года она оценивалась на рынке в 40 тысяч. А в августе мы смогли продать ее всего за 30.

Сдавать квартиры стало невыгодно

Называют несколько причин удешевления жилья. Первая — белорусы стали «беднее». Как называет это явление директор отделения КУЧП «Квадратный метр» по Гродненской области Андрей Борко, упала покупательская способность населения.

— Всё зависит от экономики в Беларуси в целом, от благосостояния народа, — комментирует Вадим Квасовка. — Если население не способно приобрести жилье по таким ценам, они снижаются до тех пор, пока не станут доступными.

Вторая причина — в росте курса доллара по отношению к белорусскому рублю. Этот скачок вызвал снижение цен на рынке первичного, а затем и вторичного жилья.

— Цена на новые квартиры у Гродножилстроя не привязана к доллару, — объясняет Вадим Квасовка. — Когда доллар начал расти, стоимость жилья в долларовом эквиваленте упала. «Вторичке» пришлось подтянуться за монополистом в сфере строительства. Ведь покупатели сразу переориентируются: «брежневка» дорогая, а квартира новой планировки — дешевле. Лучше куплю новую.

Действительно, Гродножилстрой предлагал «квадрат» в трехкомнатной квартире в Ольшанке по 445 долларов (890 рублей), замечает Андрей Борко.

Третий фактор — увеличилось предложение на вторичном рынке. Дело в том, что держать «запасную» квартиру, в которой не живешь, стало дорого. Во-первых, повысились коммунальные платежи. Во-вторых, снизилась арендная плата. По словам Андрея Борко, в начале лета можно было найти «двушку» за 100 долларов в месяц.

— В результате пользования ухудшается вид помещения. Владельцы поняли, что могут не вернуть деньги, которые вложили в ремонт, — добавляет Вадим Квасовка.

500 долларов — это дно?

В Минске цены на недвижимость уже начали расти. В Гродно похожей ситуации не наблюдается. Стоит ли гродненцам готовиться к удорожанию жилья, или же оно еще не достигло минимальной стоимости?

— Даже гадалка не скажет, что будет в ближайшем будущем, — признается Вадим Квасовка. — Но, думаю, сегодня мы приблизились к тому уровню цен, при котором они дальше падать не должны: 500–600 долларов за «квадрат» — это низ. В последний раз аналогичные цены были в 2008 году. Многие говорят, что квадратный метр упадет до 300 долларов, но я так не думаю. Чтобы определить такие низкие цены, с ними должны выйти на рынок монополисты нового домостроения. Но электроэнергия, топливо — составляющие стройматериалов — не дешевеют. За счет чего снижать стоимость?

Вадим Квасовка считает, что сегодняшние цены могут сохраниться в течение трех лет. Исключение — сезонные колебания: весной и осенью жилье, как правило, немного дорожает. Предпосылок для роста цен также нет. Для этого должно стать доступнее жилищное кредитование населения, должны увеличиться зарплаты.

— Для тех, кто хочет купить квартиру, сейчас хорошее время: достаточно много вариантов, покупателей немного, есть что выбрать. Рассчитывать на то, что они будут дешевле, уже не стоит. Те, кто собирался продать квартиру, пропустили лучший момент, поэтому стоит сделать это сейчас. Если есть возможность ждать минимум три года, то можно подождать, — рекомендует Вадим Квасовка.

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