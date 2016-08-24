Почему пустуют офисы в центре города и сколько стоит аренда помещений в спальных районах

Гродненские предприниматели и организации отказываются от аренды в центре города и в торговых центрах и «переезжают» на периферию.

По данным горисполкома, на сегодняшний день в списке помещений городской коммунальной собственности под офисы, услуги или склады более 150 адресов. Большинство из них — в центре: улицы Советская, Кирова, Дзержинского, Мицкевича, Ленина, Карла Маркса, Будённого, Ожешко, Горького. Свободные метры сегодня есть и почти во всех крупных торговых центрах: например, в «Серпантине» на Кабяка, «Магните» на Фомичёва, новом элитном торгово-жилом комплексе на Болдина, в «Лире» на Захарова. Почему пустуют «квадраты» и сколько сейчас стоит арендовать офис, выясняла корреспондентка «Вечёрки».

Одна из причин, говорят арендаторы, повышение платы за аренду. Дело в том, что с апреля снять помещение городской коммунальной собственности стало в два-три раза дороже. Вместе с базовой арендной величиной для большинства организаций увеличились коэффициенты спроса (решение горисполкома № 165 от 29 марта 2016 года). В итоге те, кто, например, арендовал гаражи на Дзержинского рядом с военным госпиталем, заплатят не 4,08 рубля за метр, а втрое больше — 12,24 рубля. В два раза повысилась аренда для парикмахерских, фирм по оказанию фотоуслуг, ремонту обуви и одежды.

Правда, такие цены действуют для тех, кто заключает договор на новый срок. На 1 июля 2016 года договоры аренды впервые заключили 85 организаций.

В КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» объясняют, что коэффициенты спроса не пересматривались последние три года. Многие организации арендовали помещения слишком дешево.

— Балансодержателю из этих средств нужно оплатить налоги на землю, недвижимость, прибыль, НДС, амортизационные отчисления. В распоряжении арендодателя практически не остается денег. К тому же организации должны понимать, что аренда — явление временное. Если бизнес налажен, они имеют право преимущественного приобретения помещений по рыночной цене, — говорит заместитель директора КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» Любовь Калита.

По словам специалиста, число договоров аренды уменьшилось еще и за счет продажи гостиницы «Гродно». Напомним, в марте здание на аукционе купила китайская «Торгово-промышленная корпорация “Цюань Шэн”» из провинции Ганьсу. Оно обошлось корпорации в 3 миллиона долларов.

Сколько стоит аренда у города…

Плата за помещения городской коммунальной собственности складывается из базовой арендной величины (с 1 апреля 2016 года 13,6 рубля), умноженной на коэффициент местоположения (для Гродно — 0,3), коэффициент расположения (центр — 1, остальной город — 0,9, присоединенные деревни — 0,8) и коэффициент спроса — от 0,5 до 3. Согласно решению горисполкома № 165, коэффициент спроса за площади, арендуемые, к примеру, выставочными залами, художественными и творческими мастерскими, музеями, книжными магазинами, составляет 0,5, за площади, расположенные в бывшем военном городке на улице Победы и в подвалах, — 2. Большинство же помещений, в том числе в центре, город сдает с коэффициентом 3. В итоге один метр для большинства организаций стоит 12,24 рубля.

Сумма платы может быть меньше. Например, для фирм, где работает 50 % и более инвалидов, для творческих союзов, общественных организаций, танцевальных и художественных студий, а также организаций, где создаются новые рабочие места, действует понижающий коэффициент 0,1, для организаций по оказанию бытовых услуг (парикмахерские, химчистки, прачечные, фотомастерские, ремонты обуви и одежды, прокаты, ремонты техники и многое другое) — 0,4.

...и у частника

Аренда помещений у частника в центре города стоит в среднем от 9 до 20 рублей за «квадрат», на окраине или спальном районе — от 6 до 13 рублей. В торговых центрах арендовать офис можно примерно за 10–30 рублей за 1 кв. м в зависимости от расположения. Например, в новом торгово-жилом комплексе на Болдина или в ТЦ на Карла Маркса один «квадрат» стоит 30 рублей, в торговых центрах на Советской и Пушкина — 20 рублей.

Справка «ВГ»

По данным на 1 июля 2016 года, общая площадь зданий и сооружений, которые находятся в городской коммунальной собственности и сдаются в аренду, — 1,21 млн. кв. м, в том числе в безвозмездном пользовании почти 48 тысяч кв. м, в аренде — около 80 тысяч кв. м. Общее число заключенных договоров аренды по Гродно — 1 429. В начале января общая площадь зданий и помещений, которые город сдавал в аренду, составляла 1,28 млн кв. м, из них безвозмездно были сданы чуть больше 49 тысяч кв. м., в аренде — более 91 тысячи кв. м, а общее количество заключенных договоров было примерно на 200 больше — 1611.

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